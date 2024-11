Bruna Marquezine e João Guilherme curtem show de Marina Sena aos beijos

Bruna Marquezine e João Guilherme aproveitaram a noite paulista com muitos beijos e troca de carinhos, na última quinta-feira (14). O casal esteve em uma casa de eventos na capital para aproveitar o show da cantora Marina Sena.

Os dois foram clicados em um camarote acompanhados de outras pessoas. Famosos como Juliano Floss, namorado de Sena, e Lucas Guedez também estavam no local.

Namoro

O casal de atores foi clicado pela primeira vez juntos no início deste ano. Meses depois, em junho, eles foram fotografados se beijando em público, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Desde que tornaram o romance público, os dois têm trocado declarações nas redes sociais. Na festa de Halloween da atriz Giovanna Lancellotti, os dois se vestiram de "Romeu e Julieta" e encantaram os fãs.