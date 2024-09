Em Paris, João Guilherme publica fotos românticas com Bruna Marquezine; veja

João Guilherme acumulou elogios dos seguidores ao publicar uma declaração para a namorada Bruna Marquezine no feed do Instagram. Em uma série de fotos feitas em Paris, onde o casal está, o influenciador aparece sorridente ao lado da namorada e disse que a capital francesa está fria, mas, apesar disso, encontra calor na boa companhia da atriz.

Em uma das fotos, os dois aparecem em uma selfie em frente ao espelho e o ator quase beija o rosto da atriz. No outro clique, feito por Bruna, João aparece sentado em um carro enquanto segura os pés da namorada.

Namoro

Depois de mais de um ano de rumores, os dois artistas tornaram a relação pública. A artista fez uma postagem para mostrar o evento temático que promoveu e, entre as fotos, estava uma dela beijando João Guilherme.

O casal adorado pelos fãs foi flagrado pela última vez no Rock in Rio, no último fim de semana. A atriz surgiu de cara nova, com uma franja e cabelos alongados. Ela e João Guilherme assistiram ao show do Imagine Dragons em frente ao Palco Mundo.