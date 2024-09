Bruna Marquezine curte Rock in Rio com novo visual e agarrada a João Guilherme

No segundo dia de Rock in Rio 2024, neste sábado (14), a atriz Bruna Marquezine surgiu de cara nova, apostando em uma franja e cabelos alongados, bem diferente do visual da abertura do festival, quando apareceu com as madeixas mais curtas.

Ela e o namorado, João Guilherme, abriram mão da área VIP para curtir o show do Imagine Dragons no meio do público, bem em frente ao Palco Mundo. Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, também conferiram a apresentação do grupo americano de perto.

Nesta noite, Bruna desfilou com um vestido de seda, de recortes assimétricos e de barriga de fora. João Guilherme chegou ao festival mais cedo, bem antes da namorada, com lenço na cabeça.

Apaixonados, ela e João Guilherme trocaram carícias e beijos no espaço reservado do festival na última sexta (13). O casal mostrou que está no "maior love" e sintonia.

Eles foram vistos juntos pela primeira vez em junho deste ano, mas os indícios de romance começaram meses antes do flagra. O casal assumiu de vez a relação no aniversário da atriz, quando ele fez um post em homenagem a ela.