Bruna Marquezine e João Guilherme curtem dia em praia no Rio de Janeiro; veja

Bruna Marquezine e João Guilherme aproveitaram as altas temperaturas no Rio de Janeiro desta terça-feira (1), para se refrescarem. Os dois foram vistos juntos andando pela orla depois de darem um mergulho no mar na praia de São Conrado, Zona Sul.

Bruna Marquezine e João Guilherme curtem praia no Rio de Janeiro (Fotos: Dilson Silva / AgNews)

Sem camisa e com um bermudão, João Guilherme deixou as dezenas de tatuagens à mostra. Já Bruna, apostou em um camisão branco e um biquíni para o pós-praia.