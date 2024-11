Bruna Biancardi rebate críticas após dizer que filha com Neymar foi planejada: 'virou crime falar?'

Bruna Biancardi rebateu críticas no Instagram depois de ser julgada por dizer que Mavie, sua filha com Neymar, foi planejada. Tudo começou após a esposa do jogador publicar um vídeo repleto de momentos da herdeira. Na legenda, Biancardi dizia que a criança era amada e foi muito desejada.

"Chato é esse tipo de comentário, preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é pecado. Se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira. Quando foi que eu disse que só é filho se for desejado?", rebateu.

Irritada, a esposa do camisa 10 ironizou a situação e fez um pedido a um dos internautas que a criticou. "Atualiza para mim a listinha do que eu posso e não posso fazer e falar, porque cada hora é uma coisa nova."