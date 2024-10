Bruna Biancardi compartilha as primeiras palavras de Mavie e encanta a web; veja

Na manhã desta terça-feira (15), Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar momentos especiais de Mavie, sua filha com Neymar. A influencer postou vídeos que mostram a criança, que completou um ano recentemente, tentando pronunciar suas primeiras palavras.

“E outra coisa, a Maviezinha já fala várias coisinhas, é que eu nunca postei aqui para vocês. Eu vi que a Ana postou ela falando e vocês acharam que essa foi a primeira palavrinha dela, mas ela já fala ‘mamãe’, ‘papai’, ‘neném’, ‘vovô’ e ‘vovó’”, revelou a influenciadora. Assista:

VEJA MAIS

No vídeo, Bruna tenta fazer com que Mavie repita as palavras "mamãe" e "vovó", mas a menina responde apenas “nenê”. Em seguida, Neymar aparece alimentando a filha e pede: “Mamãe, fala mamãe”. Logo depois, Mavie tenta pegar um brócolis com a mão e finalmente diz “mamã”. Em outro momento, a menina é vista andando pelo quarto e dizendo “papá” e “mamã”.

Mavie celebrou seu primeiro aniversário no dia 6 de outubro em um resort de luxo na Arábia Saudita, onde a festa contou com a presença de amigos próximos e familiares de Neymar e Bruna.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)