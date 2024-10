'Que um dia você possa encontrar seu pai', diz mãe de suposta filha de Neymar no dia das crianças

A modelo húngara Gabriella Gaspar, que afirma ter uma filha de 10 anos com Neymar, compartilhou uma montagem de fotos da menina, Jázmin Zoé, em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12). Na legenda da publicação, Gabriella expressou seu desejo de que a filha possa um dia conviver com o suposto pai.

"Princesa Jázmin, neste Dia das Crianças quero que saiba que seus sonhos são especiais e que é lindo acreditar no amor e na conexão. Espero que um dia você possa encontrar seu pai e viver momentos incríveis juntos", escreveu ela. A mensagem continuou: "Continue sonhando e acreditando, porque o amor sempre encontra um jeito de se manifestar. Feliz Dia para você e para as crianças do mundo inteiro. Post autorizado pela mamãe, Gabriella Gaspar."

VEJA MAIS

A publicação incluiu hashtags como "Neymar" e "Neymar Jr." e foi feita em português como parte de uma colaboração com uma marca de roupas infantis brasileira. Gabriella afirma ter conhecido Neymar em 2013, durante um jogo da Seleção Brasileira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O jogador já é pai de três filhos: Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas; Mavie, de 1 ano, com Bruna Biancardi; e Helena, de 3 meses, com Amanda Kimberlly.

A modelo já entrou na Justiça para comprovar a paternidade da menina e, segundo o jornal O Globo, Neymar já coletou material genético em Belo Horizonte para o teste de DNA. O resultado ainda não tem data prevista para ser divulgado.

Em agosto, no aniversário de 13 anos de Davi Lucca, Gabriella usou fotos da menina para parabenizar o suposto irmão: "Feliz aniversário, meu irmão!", escreveu ela em seus Stories, acompanhando uma montagem com fotos de Davi e Jázmin.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)