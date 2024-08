Branco Mello passa por cirurgia de retirada de tumor nas amígdalas

Branco Mello, da banda Titãs, passou por uma cirurgia depois de receber o diagnóstico de um tumor em estágio inicial nas amígdalas. O músico se afastou dos compromissos profissionais no fim do mês passado, quando descobriu quando descobriu a doença em exames de rotina.

Em 2023, ele já tinha retirado um tumor da língua. Além disso, em 2022, ele realizou uma hipofaringe.

VEJA MAIS

Neste domingo (04), Angela Figueiredo, esposa do vocalista e baixista da banda Titãs, surgiu ao lado do marido e revelou como ele está reagindo ao pós-operatório. De acordo com ela, ainda não há previsão de alta médica.

"Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias. Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!", comemorou Angela.

No último dia 23 de julho, a página oficial dos Titãs comunicou que Mello precisaria se afastar por motivos de saúde: "Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, , Beto e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta".