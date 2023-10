Branco Mello, baixista do Titãs, passa por cirurgia para remover tumor da língua

O vocalista e baixista Joaquim Cláudio Corrêa de Mello, o Branco Mello, da banda Titãs, utilizou as redes sociais no último sábado (28) para informar aos seguidores que já estava em casa e se recuperava bem de uma cirurgia feita para remover um tumor na sua língua. A cirurgia ocorreu no último dia 20 de outubro. No ano passando, ele precisou ser submetido a um novo procedimento para remover um tumor na hipofaringe, localizada na entrada do esôfago. Confira:

Na publicação feito no Instagram, o baixista afirmou que em breve os fãs deve vê-lo retornando as apresentações. “Ele está bem e se recuperando para retornar aos palcos da turnê Titãs Encontro em Lisboa no dia 3 de novembro”, acrescentou o comunicado.