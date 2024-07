Branco Mello surge após anúncio de cirurgia para retirada de tumor: 'Preparado para o desafio'

Branco Mello, dos Titãs, agradeceu em uma publicação feita no Instagram, no último domingo (28/7), o apoio que vem recebendo dos fãs após anunciar nova cirurgia para retirada de um tumor nas amígdalas.

"Queridos amigos, que maravilha a energia e vibração positiva que estou recebendo de todos vocês nesse momento. Estou tranquilo e preparado pra vencer mais esse desafio", escreveu o músico no post.

Algumas semanas atrás, o baixista da banda brasileira falou sobre o tumor, em estágio inicial, que ele descobriu durante um exame de rotina.

O músico tem lutado contra a reincidência de tumores que afetam a área da garganta desde 2020, quando a doença foi diagnosticada pela primeira vez. Na época, Mello foi submetido a radio e quimioterapia.

Em 2021, ele precisou passar por um cirurgia para a retirada da laringe, afetando a corda vocal esquerda. Em 2022, um novo tumor, desta vez, na base da língua, o levou para outra cirurgia. Uma hemorragia o deixou em estado grave na UTI.

O músico passou por tratamentos com fonoaudiólogos, o que permitiu com que ele excursionou com a banda na grande turnê Titãs - Encontro, entre 2023 e 2024.