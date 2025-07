Bolsa leiloada mais cara do mundo? Conheça o item de luxo arrematado por R$ 55 milhões

A bolsa leiloada mais cara da história custou 8,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 milhões). Ela pertenceu a atriz e cantora inglesa Jane Birkin e foi desenhada por ela e pelo renomado empresário e ex-presidente da grife Hermès, Jean-Louis Dumas, em 1984. A peça já pertenceu a museus, virou item de coleção e nesta quinta-feira (10) entrou definitivamente para a história.

O histórico da peça remonta um encontro inusitado entre a artista inglesa, Birkin, e o ex-bilionário frances, Dumas. Os dois se encontraram durante um voo e ela reclamou, afirmando que, na época, não existiam bolsas práticas. Por conta disso, os dois resolveram desenhar uma peça ali mesmo, durante o tempo livre da viagem. Acontece que eles não tinham onde fazer o desenho. O jeito foi improvisar utilizando um saco de vômito do avião.

Como é a bolsa leiloada mais cara do mundo?

Item de luxo foi arrematado por R$ 55 milhões (Foto / Sotheby's)

Com muitas ideias, Birkin e Dumas planejaram uma bolsa única e que teria muita história para contar. Com couro preto, alças de ombro, iniciais J.B (Jane Birkin) e até um cortador de unha pendurado na parte interna, o item foi utilizado pela artista francesa até 1994. Diariamente ela era vista utilizando o acessório, o que faria dela um dos maiores símbolos de luxo no mundo da moda.

Naquele ano, ela vendeu o objeto para ajudar a financiar pesquisas sobre a AIDS. Na época, se tratava de uma pandemia e a doença era carregada de estigmas.

Por conta do sucesso de Birkin, a bolsa virou objeto de desejo e contou até com uma lista de espera para poder ser dono da peça. Quando a francesa morreu em 2023, ela destinou os royalties do nome para causas beneficentes.

Durante o tempo em que esteve em circulação, a bolsa virou item de colecionador, fez parte de acervos de museus e recentemente se tornou a bolsa mais cara a ser leiloada na história. O leilão online foi realizado pela casa Sotheby’s nesta quinta-feira. Além da bolsa Birkin, o evento contou com itens assinados por Alexander McQueen e Christian Dior.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)