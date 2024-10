Biografia conta que Michael Jackson era virgem até os 35 anos; saiba mais!

Nesta terça-feira (8), o livro de memórias póstumas de Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley, foi lançado nos Estados Unidos. A obra traz uma série de relatos da vida da artista falecida, inclusive detalhes íntimos do relacionamento dela com o ex-marido Michael Jackson.

De acordo com o livro ‘From Here to the Great Unknown: A Memoir’, o rei do pop teria confessado a Lisa Marie que nunca tinha se relacionado sexualmente até seus 35 anos, quando se casou com ela. “Ele me disse que ainda era virgem", escreveu Lisa Marie.

Em seu relato, a artista também descreveu outros relacionamentos do astro: "Eu acho que ele beijou Tatum O'Neal e teve um caso com Brooke Shields, que não foi físico, exceto por um beijo", contou Lisa. "Ele [também] disse que Madonna tentou ficar com ele uma vez também, mas nada aconteceu. Eu estava apavorada porque não queria fazer o movimento errado".

Na obra, Lisa Marie ainda narrou o momento em que o astro se declarou para ela em uma viagem a Las vegas. "Michael disse: 'Não sei se você percebeu, mas estou completamente apaixonado por você. Quero que nos casemos e que você tenha meus filhos', escreveu. "Eu não disse nada imediatamente, e então falei: 'Estou realmente lisonjeada, não consigo nem falar'. Naquela época, eu sentia que estava apaixonada por ele também.”

Os dois se casaram em maio de 1994, quando Michael Jackson tinha 35 anos e Lisa Maria, 25. Eles ficaram juntos por mais de dois anos, até finalizarem o divórcio em agosto de 1996.

Lisa faleceu em 2023, aos 54 anos, por conta uma obstrução do intestino delgado, uma complicação de longo prazo da cirurgia bariátrica. Seu livro de memórias foi finalizado por sua filha, a atriz Riley Keough, a partir de fitas com relatos que a artista deixou para trás.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)