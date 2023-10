Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, sofre acidente e capota carro

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, sofreu acidente e capotou um buggy durante um passeio nesta sexta-feira (13). Pelo Instagram, a influenciadora compartilhou fotos do incidente vivido com a amiga.

VEJA MAIS

Na gravação, Biah põe a "culpa" na amiga e conta ter perdido um Iphone 15, mas alega estar bem. “Ela perguntou com emoção ou sem emoção? Eu falei: Vou devagar”, disse a amiga de Biah. Ainda na web, os internautas criticaram a brincadeira imprudente das amigas.

Recentemente, a esposa do cantor da dupla Fernando & Sorocaba, ficou em evidência ao revelar, durante um culto, a infidelidade do marido. Biah falou abertamente nas redes sociais sobre a traição do marido, logo após o nascimento do primeiro filho do casal.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)