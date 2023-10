Jojo Todynho exibe seu corpo após perder 26 quilos: ‘O melhor caminho para mim’

Jojo Todynho, conhecida por sua personalidade carismática e pelo sucesso no mundo do funk, compartilhou com seus fãs e seguidores o resultado de sua jornada de perda de peso após passar por uma cirurgia bariátrica em agosto. A artista abriu o jogo e revelou pela primeira vez a quantia de peso que eliminou, demonstrando estar satisfeita com sua nova fase, mais saudável.

Em uma foto tirada após o treino, Jojo escolheu um top e uma calça justa ao corpo para exibir com orgulho as curvas e a boa forma conquistadas após perder aproximadamente 26 quilos. Confira a publicação:

Na legenda da publicação , a cantora demonstrou confiança e auto aceitação: "Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 pra 119 me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás."

As palavras de Jojo Todynho deixaram claro que, para ela, a opinião alheia não é relevante quando se trata de decisões pessoais que levam a uma vida mais satisfatória. O posicionamento dela foi bastante elogiado pelos seus seguidores.

“É nítido demais o quanto você está tendo resultados, até a fadiga que percebia quando você falava, passou. Que você tenha resultados esperados por você e por quem realmente se importa com você”, disse uma internauta.