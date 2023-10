Jojo Todynho revela susto em viagem ao México após bariátrica: 'Achei que ia morrer'

Jojo Todynho contou que passou por um susto na última quinta-feira. A cantora contou que se engasgou enquanto caminhava pelo hotel que está hospedada no México, onde foi para um trabalho. "O lado ruim da bariátrica é que se engasga com tudo. Vim do quarto agora, chego tá suando, mas já estou suando normal que aqui é muito quente. Eu achei que ia morrer, me deu um desespero, só sabia chorar. Estou aqui em pânico, é muito ruim, ainda tenho que aprender a lidar com isso. Você se engasga com saliva, com tudo", declarou para seus seguidores do Instagram.

A cantora contou que precisou jogar água no rosto porque acabou ficando sem ar. Mas ela seguiu o desabafo afirmando que a cirurgia foi a melhor escolha que fez na vida: "Você vê que em pequenas coisas como colocar uma sandália, se vestir sozinha, isso é gratificante. Para as pessoas pode ser algo supérfluo, mas para mim não, é uma evolução muito boa. Passando a semana do dia as crianças, volto para o meu treino. Volto minha rotina presencial da faculdade e tá tudo certo. Essa foi a escolha que fiz e vou levar pra minha vida com prazer", finalizou Jojo.