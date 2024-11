Beto Barbosa é alvo de críticas após revelar que se casou com esposa quando ela tinha 15 anos

Beto Barbosa contou detalhes sobre o seu casamento em entrevista ao Ticaracaticast, mas acabou virando alvo de críticas. O cantor, hoje com 69 anos, é casado com Gisele Barbosa, de 27, há 12 anos. Ou seja, os dois iniciaram a relação quando tinham 57 e 15 anos, respectivamente.

“Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quieto. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato… Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer”, disse o cantor.

Porém, após a repercussão da entrevista, muitos internautas passaram a questionar a diferença de idade dos dois. Vale lembrar, que na época do casamento, Gisele ainda era uma adolescente.

“É normal um homem maduro namorar com uma adolescente?”, questionou uma internauta. “Ele só casa com mulheres bem mais novas do que ele”, destacou uma segunda. “A esposa nem tinha saído da adolescência ainda”, pontuou uma terceira pessoa.

Beto Barbosa exaltou a cumplicidade com a esposa na entrevista: “Quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum. Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos”.