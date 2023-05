Beto Barbosa deixa programa ao vivo após pergunta de entrevistador; veja outras polêmicas do cantor

Na última quinta-feira (4), o cantor Beto Barbosa foi convidado a cantar no programa “Todo Mundo Ama”, da TV Jangadeiro, afiliada do SBT. Entretanto, o artista abandonou o programa ao vivo por conta de uma pergunta realizada por um repórter sobre o gênero musical Lambada.

Beto Barbosa, hoje com 68 anos, ficou muito popular no Brasil por conta de seu hit “Adocica”. Durante o programa do qual participava como convidado, o artista se irritou com um repórter, que perguntava nas ruas se “ainda existia lambada”.

Visivelmente ofendido, Beto Barbosa demonstrou seu descontentamento com a pergunta feita pelo repórter: "Acho a pergunta do repórter muito preconceituosa, porque a lambada é uma música mundial, que começou na França e é conhecida no Brasil e no mundo”, disse o cantor.

Mesmo com a tentativa da apresentadora Lorrane Cabral de contornar o clima, concordando com o Beto Barbosa, o cantor resolveu deixar o programa antes de realizar sua apresentação:

“Eu gostaria muito de cantar, mas vou me retirar do programa, porque eu não gostei de como o repórter veio me tratar. A gente vem no programa com muito carinho, amor e respeito, para ter minha história dessa forma. Eu acho que é uma falta de respeito ao artista. Não vim aqui para passar por isso”, completou. Confira o momento:

Cantor já esteve envolvido em outras polêmicas

O cantor já protagonizou outros momentos polêmicos nos últimos anos. Em 2017, durante uma entrevista para o programa “Sensacional!”, da RedeTV, Beto Barbosa revelou que teve relações íntimas com Gretchen enquanto a cantora se relacionava com outro artista famoso: “Rolou uma coisinha muito legal, muito gostosa. Por sinal, ela namorava um artista famoso, que não vou falar porque não tenho permissão”, revelou o cantor.

Já em 2012, o artista foi acusado por duas mulheres de agressão. O trio chegou a comparecer a uma delegacia em São Paulo. No local, o cantor afirmou que teria ido com as duas moças a uma boate, mas foi roubado pela dupla, que levou seu carro após o passeio. A polícia não constatou as agressões.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)