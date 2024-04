VÍDEO: Após câncer, Beto Barbosa conta que precisou colocar stent no coração

Beto Barbosa, de 69 anos, contou durante o programa "Encontro" com Patrícia Poeta, desta segunda-feira (22), que precisou colocar um stent no coração por estar com as artérias comprometidas. O cantor, que recentemente se curou de câncer de bexiga e próstata, disse que fumava desde a adolescência e que gerou problemas nas vias do corpo em decorrência do cigarro.

“Eu sofri muito com essa doença. É uma doença de autoimpacto e você precisa abrir mão de muita coisa. Quando eu peguei o câncer, o médico falou: Você fuma? Então realmente foi por conta do cigarro. Muitas coisas que eu tive na minha saúde durante o tempo por conta do cigarro”, começou o cantor.

O artista continua: “Eu fumei desde o 15 anos. Até coloquei um stent no meu coração agora em março. E sem sentir nada. Fui fazer exames de rotina e estava com as artérias comprometidas”.

O tumor foi diagnosticado em 2018 e Beto passou por um processo intensivo em 2019. Após ter se curado, em fevereiro deste ano, Beto conta que passou a enxergar a vida com outros olhos. “Hoje eu dou valor a um copo de água, que eu não dava. Hoje, eu dou valor para as coisas mais simples da vida, que eu não dava valor. Eu estava sempre atrás de correr atrás do dinheiro, de pagar as contas e acabamos não dando valor para as coisas boas da vida”, comentou o cantor.

O artista disse ainda que está com uma agenda cheia de compromissos. “Hoje eu tô meio ‘molinho’ porque fiz muitos shows e não dormi nada. Fazendo São João, inclusive nesse fim de semana vamos estar em Pernambuco”, contou.

Beto fala sobre importância da esposa durante o câncer

Em seguida, Patrícia Poeta exibiu um vídeo de Gisele Melo, de 26 anos, atual esposa do cantor. “Estou aqui para falar desse homem maravilhoso. Sou grata a Deus por sua saúde. Você é incrível, com você aprendo todos os dias, só quero te agradecer por tudo e dizer que eu te amarei para sempre. Um beijo meu amor. Te amo”, disse a mulher, que era uma fã do cantor.

Emocionado com a aparição da esposa, Beto contou sobre a importância da companheira durante o período mais difícil do câncer. “Gisele ficou comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, quando tive um câncer e já estava ali com quase todo o corpo partindo, porque só tinha 5% chance de viver, mas a Gisele nunca saiu do meu lado. Foi a pessoa que ficou 2 anos dentro do hospital, dormindo no sofá e eu ali sofrendo com várias cirurgias, quimioterapia”, disse o artista.

Beto acrescenta ainda que Giselle o ajudou bastante no âmbito profissional e espiritual. O cantor diz também sobre o cachorro de estimação, o Pitoco, que faz parte da família. “A gente vê quem está do lado da gente é nas horas de dificuldade e doenças”, disse o artista.

Sobre o cuidado com a saúde, o cantor alerta: “As pessoas devem se cuidar mais e fazer exames preventivos, porque parece estar virando uma gripe e uma febre. Quando descobre antes é mais fácil de curar”.

O que é um stent?

O stent é um pequeno dispositivo expansível de forma tubular, feito de nitinol, aço inoxidável ou uma liga de cromo e cobalto, inserido no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo no local.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)