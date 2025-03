Belém é lembrada com carinho pelo elenco do remake de 'Vale Tudo' durante evento de lançamento

A festa de lançamento do remake de Vale Tudo, novela da TV Globo que estreia no próximo dia 31 de março, ocorreu na noite desta quinta-feira (20/03), no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e teve um momento especial para Belém do Pará, que foi lembrada com carinho pelo elenco da produção. A capital paraense foi citada pelos atores, que relembraram suas experiências na cidade e destacaram a cultura e hospitalidade do povo paraense.

Um deles foi Thiago Martins, último nome confirmado no elenco, que interpretará o personagem Vasco, um porteiro que sonha em se tornar um cantor de pagode. O ator e cantor aproveitou a ocasião para mandar um recado especial ao público de Belém, cidade onde estará em breve.

"Vou voltar a Belém depois de tanto tempo! Deixa eu mandar um beijo carinhoso para Belém porque vocês sempre me tratam de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa. Os shows sempre lotados. Então, dia 30, nós temos um encontro marcado em Belém", afirmou.

Longe das novelas desde setembro de 2024, quando encerrou sua participação em "Família é Tudo", Thiago Martins retorna à televisão com entusiasmo para este novo desafio.

Ricardo Teodoro destaca conexão com a cultura paraense

Intérprete de Olavo Jardim, Ricardo Teodoro também compartilhou sua experiência na cidade de Belém, destacando sua admiração pela cultura e culinária local. O ator esteve na capital paraense em 2024 para gravar cenas da minissérie “Pssica”, que vai estrear ainda este ano pela Netflix.

Ator Ricardo Teodoro está no remake de "Vale Tudo" como melhor amigo do personagem de Cauã Reymond (Globo/Lucas Teixeira)

"Foi lindo! Eu sou mineiro, de uma cidade muito quente também, mas atualmente moro em São Paulo. A adaptação foi um pouco complexa, mas eu me apaixonei pela culinária. Fui a alguns restaurantes muito bonitos e uma coisa que achei incrível em Belém é que o povo do Pará ama sua cultura. Eles vivem a música, o carimbó, valorizam seus artistas e sua gastronomia. Algo que me marcou muito foi o tacacá. Quanto mais quente, mais eles tomam! Eu adorei, mesmo suando. Quero muito voltar e tenho até uma promessa para ir ao Círio", contou.

Sobre seu personagem, Teodoro comentou que Olavo Jardim é o melhor amigo do protagonista interpretado por Cauã Reymond e que ambos compartilham o desejo de conquistar novas oportunidades. Ele também destacou a complexidade moral do papel. "Tem um ditado que diz: 'Para conhecer uma pessoa, dê poder a ela'. O Olavo vai testar os limites da ética. Ele pensa: 'Até aqui eu posso ir? Ainda sou uma pessoa boa?'. Dependendo do que aparece em sua vida, essa linha se torna tênue", explicou.

Homenagem a Dira Paes

Outro momento que trouxe Belém para a conversa foi a menção especial à atriz paraense Dira Paes. O ator Humberto Carrão elogiou a trajetória da artista e celebrou seu crescimento profissional.

"A Dira Paes é maravilhosa. Foi muito bonito acompanhar de perto o nascimento de uma diretora. Ela é uma atriz muito importante para o nosso cinema e televisão, e ver de perto uma figura tão inspirada querendo contar sua história foi, para mim, uma grande inspiração", afirmou.