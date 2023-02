BBB 23: Fred Nicácio leva fora de Gabriel Santana: ‘Não é meu perfil de homem’

Fred Nicácio levou um fora de Gabriel Santana durante a festa do líder “Cara de Sapato”, na noite desta quarta-feira (1º), no BBB 23. Após protagonizarem um beijo na primeira festa da edição, os dois resolveram conversar e o ator colocou um fim nas expectativas do médico, que queria beijar novamente o intérprete de Mosca em "Chiquititas".

"Para ser sincero, amigo, você nem é meu perfil de homem. Mas você é tão legal, a gente se conectou tanto, que eu quis ficar com você", disparou Gabriel Santana.

Durante a conversa, o ator de “Chiquititas” revelou que não se sente à vontade para continuar beijando Nicácio nas festas por não querer formar casal na casa.

“Eu me assumi bissexual no programa, então é uma coisa muito nova para mim me expor nesse lugar da bissexualidade. Para mim, foi maneiríssimo a gente se pegar, flertei com você porque eu queria muito, te acho lindo para caralh*, eu sinto que a gente tem coisas para viver, mas não sei se é no programa. Porque o contexto da casa muda muito como as pessoas enxergam lá fora, então não sei se contigo estar 100% à vontade para viver isso aqui dentro”, justificou o intérprete de Mosca.