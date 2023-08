Coletor de lixo trabalha vestido de rosa e chama atenção; vídeo

O Barbiecore está em alta por conta do filme Barbie, a tendência contempla looks totalmente rosas. Pelas ruas de Novo Horizonte (SP), é possível encontrar a personagem trabalhando pelas ruas.

A 'Barbie' foi flagrada coletando lixo na noite da última quinta-feira (3).

Totalmente cor-de-rosa, com saia de paetê, camiseta, laço e até óculos, o trabalhador Edmar Moreira da Silva, chamou atenção aoa aparecer correndo pelas ruas da cidade com sacos de lixo.

Ao G1, o trabalhador de 50 anos, explicou que foi presenteado com a fantasia e teve a ideia de trabalhar vestido da personagem que está em alta após o lançamento do filme. Os moradores adoraram encontrar Edmar fantasiado.

"Uma mulher me abordou e disse que me viu de Barbie, mas não era eu. Respondi 'se você me der a roupa, posso ser'", conta. "Ela me deu a fantasia, experimentei e decidi usar nas coletas."

VEJA MAIS

Há 19 anos trabalhando na coleta de lixo do município, esta não foi a primeira vez que Edmar se fantasiou no trabalho. Após enfrentar a depressão, também já se vestiu de palhaço para tornar o ambiente mais feliz.