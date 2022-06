Avril Lavigne recria capa do álbum 'Let Go' 20 anos depois e fãs afirmam: 'Morreu e foi substituída'

Fez tudo pelos rockeiros? 20 anos após o lançamento do seu álbum de estreia intitulado "Let Go", a cantora Avril Lavigne surpreendeu seus fãs ao aparecer no Canal Street, em Nova York, e recriar a capa do seu icônico disco.

Em um vídeo publicado no Tik Tok, com a música "I'm Just a Kid", do Simple Plan, que faz parte de uma trend que mostra usuários recriando fotos antigas, Avril apareceu trajando uma roupa similar com a usada e 2002, quando tinha 18 anos. "Apenas fui para o lugar onde tirei a foto do meu primeiro disco Let Go aqui em Nova York", escreveu no Twitter. Veja o vídeo:

Teoria da conspiração

Não demorou muito para o registro viralizar na internet e reacender a tão comentada teoria da conspiração que afirma que a cantora morreu e foi substituída por uma sósia. As evidências para sustentar a suposta substituição seriam suas diferenças físicas (um novo formato do nariz e o sumiço de marcas de nascença); altura (antes seria 1,58 e agora 1,55); temática dos álbuns e supostos pedidos de socorro em suas músicas, principalmente "Nobody's Home" e "My Happy Ending".

Nos comentários do registro da recriação, os fãs logo apontaram as mudanças. "Não tá usando as mesmas roupas, o mesmo cabelo e nem é a mesma pessoa", disse um. "Isso foi antes dela ser substituida?", questionou outro.

Estreia de sucesso

"Let Go" foi lançado pela gravadora Arista Records e fez sucesso na indústria fonográfica ao apresentar um rock melódico e pop punk para o público. Entre os sucessos do álbum estão: "Sk8er Boi", "I'm With You" e "Complicated". Relembre:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)