Como fazer uma trend no Instagram? Veja o passo a passo para viralizar na web

Quem ainda não viu um vídeo com o hit viral “Acorda, Pedrinho”? Todo usuário do Instagram, uma vez, já se deparou ao rolar o feed do aplicativo com uma série de vídeos, que “seguem” a modinha do momento, de dança ou brincadeira. Usando da criatividade e fazendo conteúdos em formato de Stories e Reels, muitos internautas estão viralizando usando uma “trend”.

Se você não sabe como funciona e tem muitas dúvidas sobre o termo, o OLiberal.com vai te explicar como entrar na “onda” e se divertir com os challenges e músicas virais. Saiba como fazer uma trend no Instagram:

O que é uma trend?

A palavra “trend” é de origem inglesa e significa “tendência”. Mas, adequada ao nosso dia-a-dia nas redes sociais, o termo pode servir para designar hábitos ou conteúdos produzidos por outros usuários, como do Instagram, por exemplo, que estão viralizando. Podendo ser uma música, uma dublagem ou coreografia. O importante é se divertir.

Como usar uma Trend no Instagram?

As trends viralizam de forma natural dentro das redes sociais e também podem ser encontradas no Reels do Instagram, ou no ícone da lupa, presente na barra inferior do aplicativo. Além disso, o usuário também pode achar as hashtags do momento, efeitos e hits virais. Para usar você precisa:

Abra o Instagram e deslize para a barra de "Reels"; Buscar o nome da música ou do efeito na ferramenta de pesquisa; Selecione o efeito ou o hit viral; Em seguida, selecione "usar áudio" ou "aplicar efeito"; Grave o vídeo como quiser e pronto! Agora você pode se divertir!

Como saber que a trend está viralizando?

É muito fácil: embaixo do ícone de informação do usuário (com o nome do @) e da legenda, aparece a música ou o “efeito” aparece uma seta apontando para cima - o que indica alta tendência no momento. Veja:

A seta significa alta tendência no Instagram (Reprodução/ Instagram)

Exemplos trends que estão viralizando no momento: