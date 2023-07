Atrizes e atores famosos lamentam a morte de Neusa Maria Faro

Atores e atrizes famosas lamentaram a morte da atriz Neusa Maria Faro, de 78 anos. A artista faleceu nesta madrugada de sábado (8). Colegas do teatro e artistas globais dedicaram homenagens nas redes sociais a Neusa que ficou conhecida por papéis em novelas como Amor à Vida e Alma Gêmea. Neusa Franco era uma referência no teatro brasileiro pelo extenso currículo.

A fotógrafa Priscila Prade contou em post que a veterana no teatro saiu direto do palco para o hospital “a contra gosto”, para tratar uma trombose. “Tanto amor pelo teatro, tanta energia, tanta delicadeza na alma. Conheço Neuzinha há muitos anos, e sempre tivemos uma relação muito amorosa. A alegria dela quando estava com o Jô, e a alegria dela em estar em cena sempre me contagiou! Só tenho lembranças lindas dela. E agora uma saudade imensa! Atriz completa, gigante. Ela era só amor… Que sua viagem seja linda meu amor!”, escreveu Prade.

Vários artistas enalteceram Neusa nos comentários da publicação. “Neusa guerreira e mestra!!! Obrigada por tanto!!!”, escreveu Nany People. “Toda a minha solidariedade. Amo Neusa Maria Faro, minha “Deusa”. Meu abraço solidário para familiares e amigos”, desejou Suzy Rego. Outros artistas como Marisa Orth, Reynaldo Gianecchini, Paloma Bernardi e Bárbara Paz reagiram ao post.

Outro que divulgou uma homenagem foi o ator Paulo Betti, conhecido por vários papéis em telenovelas e no teatro.

“Neusa Maria Faro morreu! Ela foi atriz do teatro amador em Sorocaba. Eu a vi na maravilhosa montagem do Teatro do Sesi, na peça Nossa Cidade, de Thorton WIlder, ela fazia o papel da moça heroína, Emily, que morre no trabalho de parto. Era o final dos anos 60. Neusa foi grande e múltipla. Pianista, dubladora, compositora. Formou-se atriz pela Escola de Arte Dramática da USP.A mãe dela tinha uma escola de declamação na rua Tamandaré ou Cesario Mota. A placa na frente da casa modesta era inesquecivel: ‘Escola de Declamação Guilherme de Almeida'”.

O ator Leandro Lima, no ar como o delegado Marino de Terra e Paixão, da TV Globo, dividiu o palco com Neusa Maria no espetáculo Gaslight, último texto de Jô Soares, escreveu um texto de despedida da artista em sua rede social.

“Meu coração amanheceu triste, Neusa Maria Faro! Essa grande parceira, mulher de teatro, nos deixou esta madrugada. Lembro da primeira leitura de Gaslight, lá estava ela, a primeira a chegar, e, apesar da grande experiência no ofício, tinha o brilho no olhar de uma criança. Um tempo, um humor, uma graça… Olhava para ela e pensava ‘como ela me ensia disciplina, incerteza, presença’. Um dia quero ser Neusinha, ter essa alegria e vida até o fim. O baby Toni era encantado por ela . Nunca esquecerei nossas cenas, nunca esquecerei do Toni sentado no seu colo no camarim do Procópio . Nunca te esquecerei Neusinha! O céu ganha mais uma artista que amava a arte e seu ofício sobre todas as coisas . Descanse em paz”, lamentou.