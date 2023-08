Atriz Paloma Duarte revela ausência de parte do corpo: 'Não adianta que não tenho'

Em brincadeira criada por João Vitti, a atriz Paloma Duarte, 46, decidiu dividir com seus seguidores algumas partes do seu corpo no Instagram e fez uma revelação. A artista publicou cliques de vários ângulos do corpo com a legenda: "Pedaço(s) de mim. Trend do João Vitti".

Um detalhe chamou muita atenção, na verdade a ausência dele. Alguns seguidores sentiram a falta do umbigo de Paloma nas fotos, mas antes disso, ela já tinha brincado com o fato. "Não adianta que não tenho umbigo", brincou ela através de uma hashtag na publicação.

Logo os fãs repercutiram a postagem e deixaram comentários sobre a falta do umbigo da artista. "Eu dando zoom na terceira foto pra ter certeza do umbigo", brincou uma seguidora. "Amo informações aleatórias", escreveu outra.

Paloma também recebeu elogios do colega de profissão Carmo Dalla Vecchia, que atualmente vive o Érico na novela "Amor Perfeito". "Gata! Linda! Excelente pessoa e atriz.E o mais louco é que é gênia desde muito jovem. Geralmente a gente vai melhorando. Ela não, ela já começou sendo gênia.", escreveu o amigo.

