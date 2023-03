Paloma Duarte posa de biquíni e empina o bumbum: 'Sensualizando na batente'

A atriz Paloma Duarte causou alvoroço nas redes sociais ao postar, neste domingo (26), uma série de fotos sensuais em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela aparece exibindo seu bumbum com um belo biquíni enquanto posa na batente da porta, com a piscina ao fundo.

Em uma pose sedutora, ela legendou as fotos com a frase: "Sensualizando na batente, nesse domingo, pelos olhos da Fernanda Ferrari, no som da Zelia Duncan". A escolha da música, "Me Revelar", traz algumas passagens sobre beijos e desejo.

Paloma ainda compartilhou um vídeo compilando as imagens e escreveu na legenda: "Filtros, fotos, poses, congela, olha a hérnia, em família, na bagunça, respirando pra semana".

Os elogios não faltaram nos comentários da publicação, com mensagens como "Nossa que gostosa", "Afrodite deixou de ser a Deusa da beleza assim que você nasceu!" e "As fãs se encontram caídas após essas fotos!!" mostrando a admiração dos fãs pela beleza da atriz.