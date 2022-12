Atriz da Disney diz que foi acusada de flertar com diretor aos 10 anos: 'isso me deixou louca'

Durante sua participação no podcast "High Low", exibido na terça-feira (27), a ex-estrela da Disney Channel, Bella Thorne, revelou que foi acusada de flertar com um diretor durante um teste quando tinha apenas 10 anos, e que essa insinuação lhe persegue até hoje.

Segundo Bella, tudo aconteceu durante o processo de casting para uma nova produção cinematográfica. Após fazer o teste, ela foi informada que não passou por uma interação "inapropriada" com o diretor. "Eu tive um diretor me dando feedback uma vez e eu tinha 10 anos. O diretor de elenco ligou para o meu agente e para a minha mãe, dizendo: 'Então, Bella não está seguindo em frente no processo de audição porque o diretor sentiu que ela estava flertando com ele e isso o deixou muito desconfortável", disse ela no papo com a modelo Emily Ratajkowski.

Na entrevista, a ex-atriz de "No Ritmo" destacou que era impossível uma criança de 10 anos ter consciência de algo do tipo e pontuou que, em uma audição, não tem tempo de interagir com ninguém. "Eu não dou a mínima para o que eu disse, não me importo, eu era uma criança. Tinha 10 anos. Por que você pensaria que eu estava flertando? Além disso, eu estava em uma sessão, não posso dizer ou fazer nada. Você faz a cena, diz olá e sai. Não há tempo para deixar alguém desconfortável", explicou.

Bella admitiu que o ocorrido com o diretor é um trauma da sua infância que lhe persegue até hoje. "Ainda volto a isso todos os dias. Isso me deixa louca. Eu estou tentando quase encontrar falhas em mim mesma, tipo 'o que você fez, Bella? Você o fez se sentir assim', completou. A artista foi acolhida pela apresentadora, que descreveu que essa experiência era a "realidade de ser um jovem em Hollywood".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)