Ator Lucas Penteado sofre estresse emocional e é internado em clínica de saúde mental

Na última quarta-feira (25), o ator Lucas Penteado sofreu um estresse emocional e precisou de assistência médica urgente. O incidente, que ocorreu em um hotel de São Paulo, gerou grande preocupação entre seus fãs e seguidores após um suposto vídeo da crise circular na internet. As informações são do UOL.

Nas imagens, é possível ver o ex-BBB cercado por familiares e paramédicos enquanto era conduzido até a ambulância. Ele parecia estar visivelmente alterado, proferindo frases desconexas e mencionando o nome de Nayara, sua atual namorada. Após as especulações, a assessoria de Lucas se pronunciou.

"No início da tarde de ontem, 25 de outubro, o ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava em um hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado em uma ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", explicou a nota oficial. Atualmente, Lucas está em cartaz com o filme "Nosso Sonho", que narra a história da dupla Claudinho e Buchecha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)