Ator Edson Caldas está desaparecido há quatro dias; mulher faz apelo nas redes

A família do ator Edson Caldas Barboza usou as redes sociais para fazer um apelo. Ele está desaparecido há quatro dias, e sua esposa compartilhou um pedido na internet: para que as pessoas que tenham informações sobre ele entrem em contato.

O artista foi visto pela última vez na em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (6).

"Venho pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Hoje faz 4 dias que não temos nenhuma notícia, já fizemos tudo que podíamos fazer. Me ajudem, por favor. Só queremos que esse pesadelo acabe logo!", diz a mensagem compartilhada por Jennyffer Vieira Paulino no Instagram.

VEJA MAIS

A Polícia Civil informou em nota ao Extra, que o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá, no Centro do Rio) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade às investigações.

"Diligências estão em andamento para localizá-lo", informou a corporação.

Edson Caldas Barboza, de 29 anos, é ator e já participou de produções como a novela "Gênesis", da Record, e o filme "O último animal". Ele é casado, tem dois filhos e, atualmente, trabalha como entregador de mercadorias.

"Meus filhos estão passando mal desde o dia que souberam. Minha filha mais nova, que é agarrada com ele, está com febre. Estamos desesperados", disse a esposa em entrevista ao jornal Fala Brasil.

Já o jornal Balanço Geral informou que o ator foi visto pela última vez em um bar em Coelho Neto. Funcionários disseram ter visto Edson deixar o local no seu próprio carro ao lado de outro homem. Na sexta-feira, ele enviou uma mensagem para a esposa avisando que estava realizando uma entrega e não foi visto após isso.O carro do ator também não foi localizado.

Ainda segundo a reportagem do Balanço Geral, a família conseguiu rastrear o celular de Edson, localizado em um bairro no município de Japeri, na Baixada Fluminense. "É muito triste. Eu só peço para quem está com ele que traga para a gente. Ele tem dois filhos", pede a mãe do ator.