Celular de modelo desaparecido é encontrado em favela da zona oeste de SP

Nesta quinta-feira (26), o sinal do celular de Ricardo Merini, de 37 anos, desaparecido desde o último sábado (21), foi detectado em uma favela na zona oeste de São Paulo, conforme informado ao UOL por uma fonte próxima e pela Polícia Civil.

O nome da comunidade onde o sinal do celular foi rastreado não foi revelada, mas, de acordo com Ivana Aleixo, diretora do DHPP, está localizado em Jaguaré.

Imagens do circuito de segurança de um prédio onde Merini mora, em Bela Vista, região central da cidade de São Paulo, mostram que ele deixa o local com o telefone para encontrar um amigo. No entanto, o ator não chegou ao destino previsto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso é investigado pela Polícia Civil desde sábado. Em nota, a pasta informou que a 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do DHPP "prossegue com as investigações visando à localização do homem e esclarecimento dos fatos".