Polícia Civil de São Paulo investiga desaparecimento de ator e modelo

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o desaparecimento do ator e modelo Ricardo Merini, de 37 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do estado em contato com o portal Splash/UOL.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa no último sábado, dia 21, pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota à imprensa, afirmando que a unidade segue com as investigações visando localizar o modelo desaparecido e esclarecer os fatos.

Ricardo Merini foi visto pela última vez em 21 de outubro no bairro da Bela Vista, região central da cidade de São Paulo. Amigos e familiares compartilharam informações sobre o caso nas redes sociais em busca de novas informações.

O ator não teve passagens por emissoras de televisão ao longo de sua carreira, mas participou de curta-metragens, incluindo "Noite na Taverna" (2015) e "Asco" (2015), além de ter feito dublagens na animação "O Coração do Príncipe" (2014).

Ricardo, que se formou em atuação para TV e cinema na escola de teatro Célia Helena, também atuou na peça "Terror e Miséria no Terceiro Reich" (2012) e na websérie "Halls: Sensação que Inspira".