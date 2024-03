Ator de 'Star Wars' está internado em reabilitação após ter surto psicótico

Após um surto psicótico, Jake Lloyd, que interpretou Anakin Skywalker em 'Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma', de 1999, foi internado. O ator está em um centro de reabilitação psiquiátrica nos Estados Unidos. A crise aconteceu enquanto Jake Lloyd dirigia.

Lisa Lloyd, mãe do ator, em entrevista à revista People, revelou que ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade e esquizofrenia paranoide. Por conta desta última condição, é possível que Jake apresente delírios, alucinações e sentimento de perseguição.

A mãe do ator ainda contou que o episódio aconteceu em março do ano passado. "Ele queria desligar o carro e desligou no meio da pista, enquanto estávamos na faixa do meio", explicou.

Na ocasião, Jake fez com que um engarrafamento se formasse na via, com outros motoristas gritando. Lisa contou como foi o interrogatório do filho feito pelos policiais: "Ele estava conversando com eles, mas nada fazia sentido, era uma salada de palavras."

Desde essa situação, o ator foi internado no centro de reabilitação psiquiátrica para uma estadia de um ano e meio. Lisa disse que consegue ver melhora no filho: "Ele está muito melhor do que eu esperava."

"Ele começou a falar sobre 'realidades'. Não sabia em que realidade estava", explicou a mãe de Jake Llyod. Ela ainda explicou que essa não é a primeira vez que a saúde mental dele a preocupa. Após esse episódio, ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade. Em 2008, o ator foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide.

"Quando eles (médicos) disseram isso para ele (Jake Llyod), isso o colocou em uma depressão bem pior", relembrou Lisa.