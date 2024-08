Ator de ‘Power Rangers’ é procurado pela polícia por agredir idoso em estacionamento

O ator Hector David Jr., conhecido por interpretar Mike, o Ranger Verde, nas temporadas Samurai (2011) e Super Samurai (2012) da série Power Rangers, está foragido da polícia dos Estados Unidos após agredir um idoso com andador na última sexta-feira (26/7), em um estacionamento em Nampa, no estado americano do Idaho. O suspeito ainda não foi localizado e é considerado foragido.

Hector foi identificado pelos fãs da série depois que a polícia compartilhou as imagens da agressão nas redes sociais e pediu ajuda para identificar o agressor.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o ator é visto discutindo com o idoso e, alterado, empurra o homem, que cai ao chão. Hector então deixa o local sem prestar ajuda. Não se sabe se o idoso teve grandes ferimentos ou o estado de saúde dele.

A polícia emitiu um mandado de prisão para Hector por agressão leve, crime que pode resultar em até seis meses de prisão e uma multa de US$ 1 mil - aproximadamente R$ 5,6 mil.