Mulher aborda idoso na saída de lotérica e furta mais de R$ 2 mil

Um aposentado foi furtado por uma mulher na manhã desta terça-feira (30), ao sair de uma agência lotérica na rua Adilson Machado, no município de Cametá, na região nordeste do estado.

A vítima, que não teve sua identidade revelada, é de uma região rural do município e foi ao estabelecimento para sacar a quantia de R$ 2.300, referente a um benefício do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS).

Parte do crime foi captado por câmeras de monitoramento do estabelecimento e das proximidades. As imagens mostram que a criminosa estava dentro da agência e passou a monitorar o idoso após sua chegada.

Quando o aposentado recebeu o dinheiro e saiu da casa lotérica, a mulher o seguiu e o abordou, chegando a conversar com o idoso e caminhar ao seu lado. Foi neste momento que, segundo a vítima, a mulher furtou a quantia que estava em seu bolso.

O idoso percebeu que foi furtado momentos depois, quando foi pegar o dinheiro em seu bolso. De acordo com o relato da vítima, a ladra se aproximou iniciando uma conversa e aproveitou um momento oportuno para o crime sorrateiro.

A Polícia Civil do Pará informou que o caso não foi registrado na delegacia que atende a área e que continua à disposição para colaborar com o combate à criminalidade.