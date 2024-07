Homens se desentendem e trocam socos e chutes em Cametá, no Pará

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois homens se envolvem em uma briga na cidade de Cametá, no nordeste paraense. As imagens começaram a ser compartilhadas nesta segunda-feira (29).

VEJA MAIS

A gravação se inicia com um dos homens caído ao chão, enquanto o outro desfere chutes contra ele. A confusão ocorre próximo a uma motocicleta, que aparece jogada ao chão nas imagens. Várias pessoas presenciaram a cena, mas nenhuma delas agiu para impedir a agressão.

Em seguida, o homem que estava no chão se levanta e a briga prossegue. Ele continua sendo alvo de chutes e socos, tentando se defender, mas acaba sendo dominado pelo agr​essor.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre o motivo do desentendimento entre os dois homens, nem sobre a data exata em que ocorreu a agressão. Conforme mostram as imagens, a confusão aconteceu em frente a uma conveniência bastante conhecida na cidade de Cametá, um local onde as pessoas costumam se reunir e ingerir bebida alcoólica.