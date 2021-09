Ator de 'Game of Thrones' perde 55 kg e mostra corpo sarado

Hafthor Bjornsson, conhecido por interpretar o 'Montanha', em Game of Thrones, surpreendeu seus seguidores ao divulgar fotos do seu corpo após perder 55 kg.

Em 2019, quando competia em levantamento, seu peso era em torno de 205 kg. Agora, após se aposentar da modalidade, ele esbanja seus 150 kg com uma barriga trincada e braços musculosos, confira:

Atualmente ele se dedica à luta e costuma publicar vídeos e fotos dos seus treinos. Neste sábado, ele entrará no ringue contra Devon Larratt, em Dubai, nos Emirados Árabes e aproveitou para compartilhar um pouco do seu aprendizado.