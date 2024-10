Astros de ‘Outer Banks’ curtem com Oludum em Salvador; veja fotos

Parte do elenco da série ‘Outer Banks’ desembarcou no Brasil no último final de semana para participar da divulgação do Tudum 2024, evento anual da Netflix, plataforma responsável pela produção.

Nos últimos dias, a empresa divulgou, nas redes sociais, registros dos astros Rudy Pankow, Chase Stokes e Jonathan Daviss curtindo com o bloco Olodum, em Salvador, na Bahia. Os atores tocaram com os integrantes da escola de tambores.

“Salvador é tão Outer Banks que eu tinha que trazer meus pogues pro ‘Tudum na Lata’. Se teve Olodum? É claro”, escreveu a Netflix em uma publicação nas redes sociais.

Em sua estadia na cidade, os atores também visitaram a Arena Fonte Nova usando camisas do time de futebol Bahia. No TikTok, o ator Jonathan Daviss publicou um vídeo onde ele e os colegas imitavam a 'dancinha' feita pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior com os jogadores do Real Madrid quando ganhou sua última Champions League.

Alguns internautas reclamaram da surpresa nas redes sociais, alegando que não houve aviso prévio para que os fãs pudessem ver os atores.

Outer Banks

A série ‘Outer Banks’ está atualmente em sua quarta temporada. Os primeiros episódios no novo ano do seriado chegaram ao catálogo da plataforma de streaming no começo deste mês, em 10 de outubro. A segunda leva de episódios estreia no dia 7 de novembro.

A primeira temporada estreou em 2020. Além de Strokes, Daviss e Pankow, Madelyn Cline e Madison Bailey também fazem parte do elenco principal.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)