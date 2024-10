O que assistir na Netflix? Veja os lançamentos para a semana de 21/10 a 27/10

A Netflix anunciou os lançamentos de sua programação para a terceira semana de outubro, que ocorrerá de 21 a 27. A plataforma continua a investir em conteúdos originais, trazendo muitas novidades como a segunda temporada de "Profecia do Inferno" e o filme "Beauty in Black". Além disso, a série "Territory" também fará sua estreia, prometendo atrair a atenção dos assinantes.

Confira abaixo 13 lançamentos na Netflix nesta semana, entre 21 e 27 de outubro

Filmes

Abraço de Mãe – Estreia na quarta-feira (23/10)

Sinopse: Abraço de Mãe, é um longa dirigido pelo argentino Cristian Ponce. Ambientado no Rio de Janeiro durante a histórica tempestade tropical de 1996, o filme mergulha em uma noite de pesadelos e terror. A trama acompanha Ana (Marjorie Estiano), uma bombeira que, com sua equipe, enfrenta uma luta desesperada para evacuar um hospital em risco de desabamento.

(Divulgação)

Lobisomens – Estreia na quarta-feira (23/10)

Lobsomens (Divulgação)

Sinopse: Inspirado no aclamado jogo de tabuleiro The Werewolves of Miller’s Hollow, o filme gira em torno de uma família, que após descobrir um misterioso jogo de cartas é enviada de volta no tempo para uma vila medieval onde eles devem se defender de perigosos lobisomens todas as noites.

A Extraordinária Vida de Ibelin – Estreia na sexta-feira (25/10)

(Divulgação)

Sinopse: A emocionante história do jovem Mats Steen de 25 anos que tinha uma doença muscular degenerativa e falece de repente. Seus pais, que pensavam no filho como um garoto solitário, logo descobrem o quanto ele era amado na comunidade online do jogo World of Warcraft.

A Melhor Cartada – Estreia na sexta-feira (25/10)

(Divulgação)

Sinopse: Uma policial pragmática se vê envolvida na rivalidade sombria entre duas irmãs gêmeas e o homem volátil pelo qual são apaixonadas.

Não se Mexa – Estreia na sexta-feira (25/10)

(Divulgação)

Sinopse: Uma mulher em luto se isola nos confins de uma floresta para tentar encontrar paz, até conhecer um estranho que a injeta com uma substância paralisante. Enquanto a injeção vai gradualmente agindo em seu corpo, ela precisa correr, se esconder e lutar pela própria vida antes que seu sistema nervoso entre em colapso.

Gigantes – Estreia no sábado (26/10)

(Divulgação)

Sinopse: Alfonso, de 11 anos, nasceu em La Mancha, tal como todos os seus antepassados desde o tetravô Dom Quixote. Quando um grande monstro que mais parece uma tempestade se direciona para a aldeia, ameaçando destruir tudo à sua volta, Alfonso revela a lendária coragem que tem caracterizado a família ao longo de gerações e enfrentá-lo. Para isso, vai ter a ajuda de Pancho Pança e de Vitória, os seus amigos mais próximos.

Série

Aqui Quem Fala é o Zodíaco – Estreia na quarta-feira (23/10)

(Divulgação)

Sinopse: Nesta série documental sobre crimes reais, uma família em busca de respostas compartilha pistas e depoimentos reveladores sobre o principal suspeito dos assassinatos do Zodíaco.

Midas do Ferro-Velho – Estreia na quarta-feira (23/10)

(Divulgação)

Sinopse: A equipe da Gotham Garage conserta uma eclética coleção de carros e caminhões para transformá-los em belezas que rendem uma boa grana.

Beauty in Black – Estreia na quinta-feira (24/10)

(Divulgação)

Sinopse: Criada por Tyler Perry, “Beauty in Black” conta a história de duas mulheres com trajetórias muito diferentes: enquanto Kimmie é expulsa de casa pela mãe e precisa encarar o mundo, Mallory está à frente de um negócio de sucesso. O destino, porém, se encarrega de entrelaçar a vida das duas de uma forma inimaginável.

Territory – Estreia na quinta-feira (24/10)

(Divulgação)

Sinopse: Quando a maior fazenda de gado do mundo fica sem uma liderança definida, os conflitos entre gerações ameaçam destruir a família Lawson. Percebendo que essa grande dinastia está em declínio, as facções mais poderosas da região, que incluem barões do gado rivais, gângsteres do deserto, anciãos indígenas e mineiros bilionários, se preparam para tomar o controle.

A Última Noite em Tremor – Estreia na sexta-feira (25/10)

(Divulgação)

Sinopse: Tentando terminar seu trabalho mais recente, um músico e compositor em crise se isola em uma cidadezinha de praia sem ninguém por perto, apenas um casal que mora na casa ao lado. Mas depois de um acidente grave durante uma tempestade, ele começa a ter visões apavorantes sobre os vizinhos.

O Retorno de Simone Biles – Parte 2 – Estreia na sexta-feira (24/10)

(Divulgação)

Sinopse: A parte 2 de O Retorno de Simone Biles retrata sua participação na seletiva para a equipe nacional de ginástica olímpica dos EUA de 2024. Após conquistar sua vaga na equipe olímpica, Biles fez apresentações de tirar o fôlego em Paris e compartilhou com a equipe do documentário pontos de vista e momentos pessoais nessa jornada que a transformou na ginasta que acumulou mais medalhas na história. Os episódios mergulham na intimidade da atleta, que levou para casa três medalhas de ouro e uma de prata nas Olimpíadas de Paris de 2024.

Profecia do Inferno 2ª temporada – Estreia na sexta-feira (25/10)

(Divulgação)

Sinopse: Em um mundo onde sentenças e banimentos são lugares-comuns, a Igreja da Nova Verdade tem dificuldades para manter seu domínio após o desaparecimento do presidente Jung Jinsu. Enquanto isso, os integrantes da seita Arrowhead conquistam mais influência com a disseminação de suas ideologias e seus julgamentos públicos. O governo, então, incumbe a Nova Verdade de restaurar a ordem usando Park Jungja, uma pecadora que ressuscitou.

Novos episódios

Dragon Ball Daima – Episódio 02 estreia na sexta-feira (25/10)

(Divulgação)

Sinopse: Em comemoração ao 40º aniversário da série original de Dragon Ball, o anime Dragon Ball: Daima chega com mais um capítulo dos famosos personagens criados por Akira Toriyama. Na nova trama, Goku, Vegeta e outros Guerreiros Z são inesperadamente transformados em crianças. Logo, eles descobrem que o responsável é um inimigo misterioso que tem ligação com o mago Babidi. Agora, terão que descobrir sua identidade para voltarem aos seus corpos de origem.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)