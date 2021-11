Artistas pedem orações por Marília mendonça após queda de avião

Pouco tempo após a notícia da queda do avião que estava com Marília Mendonça e outras pessoas da sua equipe, nesta sexta-feira (5), muitos famosos foram até o perfil da cantora no Instagram para deixar mensagens pedindo orações e mais informações sobre o acidente.

Vários cantores como Psirico, Matheus e Kauan, Mc Rebeca, Kevinho, Xamã e muitos outros usaram a última publicação feita pela cantora, postada momentos antes do acidente, para deixar as mensagens desejando que Marília esteja bem e que todos saiam com vida após a queda.

Além dos cantores, algumas influencers, atores e outras celebridades que são admiradores e amigos pessoas de Marília também estão deixando comentários pedindo mais notícias sobre o estado da cantora.