Arthur Picoli recebe seis dígitos em campanha publicitária com Galvão Bueno; valor impressiona

O ex-BBB Arthur Picoli continua recebendo alto com as campanhas publicitárias mesmo quase dois anos após o fim do reality. Dessa vez, a gravação foi ao lado do apresentador Galvão Bueno. O preço foi de seis dígitos, R$500 mil. A informação é do colunista Léo Dias.

O contratado foi pela Brahma. Além das peças publicitárias, segundo o colunista, também viajará para o país do Oriente Médio, para acompanhar os jogos, financiado pela empresa de bebida alcoólica.

VEJA MAIS

O ex-BBB Arthur Picoli (Reprodução)

Além da Brahma, Picoli manter parceria com as marcas PagBank, PagSeguro, Bozzano e Tim.