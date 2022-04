BBB: Arthur Picoli diz que uma 'publi' rendeu mais que 5 anos de salário como professor

Uma reportagem reencontrou alguns professores depois de suas passagens pelo BBB, para falar, principalmente sobre remuneração dos profissionais da educação no país. Entre eles está Arthur Picoli (Big Brother Brasil 21), que trabalhou por dois anos em escolas da rede pública do Espírito Santo, e comparou os valores que recebia na época e após o reality show.

"Uma publi de cerveja rendeu mais do que 5 anos do meu salário como professor", contou Arthur Picoli em entrevista ao G1.

VEJA MAIS

"Seria muito 'da hora' voltar a dar aula, não me falta vontade. Mas, pensando no meu futuro e sabendo da realidade da educação no Brasil, fica inviável abrir mão da publicidade", contou.

Arthur Picoli, que esteve a na edição do "BBB" que consagrou Juliette como campeã, deu aulas de educação física em escolas públicas de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. Depois de se formar na faculdade, ele acabou indo trabalhar com crossfit no Rio de Janeiro. Atualmente, o ex-BBB é contratado do Flamengo, onde grava vídeos para o canal do time no YouTube; e também produz conteúdo em suas redes sociais.

Depois do "BBB", Arthur nunca mais voltou a dar aula. "Não vou dizer que queria voltar para a vida de perrengue que eu tinha antes do programa, porque, hoje, tenho uma condição muito mais confortável. Mas quem sabe, no fim da carreira, dê para matar as saudades?".