Ex-BBB Arthur Picoli revela momento íntimo sem saber em live

O ex-BBB20 e jogador de futebol do Flamengo Arthur Picoli revelou em uma live durante uma festa de Halloween, no Rio de Janeiro, um momento muito íntimo. As informações são do portal Metrópoles. O instrutor físico iniciou uma transmissão ao vivo no Instagram e fez revelações achando só os amigos que curtiam o evento com ele ouviam.

“Naquela outra festa… Fiquei cagado de cachaça e tal, levei a mulher para dentro do carro, levei bronca dos homens lá do condomínio… A menina sentando gostosinho e o cara batendo na janela, eu falei ‘pera aí’. Fiquei puto, voltei pra festa… Eu morava na Vila do Pan (na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)”, revelou Arthur. Mais de 2.400 pessoas que o observavam na live.