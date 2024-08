Arthur Espíndola se torna empresário e reinaugura cervejaria em Belém

O sambista Arthur Espíndola é o mais novo empresário de Belém e vai reinaugurar, nesta quinta-feira (8), uma cervejaria localizada no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina. Anteriormente, o artista comandava as rodas de samba no local e agora assumirá a direção da casa.

“A reabertura é um momento muito especial para nós. Queremos mostrar para a população que a casa está de volta com tudo e que agora passará a ser um espaço de celebração da nossa cultura e música”, disse Arthur Espíndola.

Para marcar a reinauguração, o sambista convidou os artistas Júlio César, do Nosso Tom, Félix Robatto, Fruta Quente, Luizinho Lins e Forró Xodó.

Além das atrações locais, o espaço terá um show nacional por mês, e quem vai inaugurar essa nova fase é o cantor e compositor Flávio Venturini, que fará uma apresentação na próxima quarta-feira (14).