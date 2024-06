Antigo prédio da Receita Federal será transformado em hotel ‘5 estrelas’, em Belém

O antigo prédio da Receita Federal, localizado na Rua Gaspar Viana, esquina com a avenida Presidente Vargas, em Belém, será transformado em um hotel categoria cinco estrelas. A Roma Incorporadora foi a vencedora do edital de licitação lançado pelo governo do Estado.

O grupo é presidido pelo empresário Romulo Maiorana Jr, e ganhou concessão por 30 anos, podendo ser renovável por igual período. Em vistas à 30ª Conferência Mundial do Clima (COP 30), a bandeira do novo hotel deverá ser da Rede Tivoli & Resorts, de origem portuguesa.

O hotel terá 255 apartamentos e contará com suíte presidencial com 230 metros quadrados, seis suítes executivas de 70 metros quadrados cada; três restaurantes, inclusive um especializado na gastronomia paraense; um Roof Top; Café-Bar; área de piscinas; river clube; e o SPA Anantara.

O empreendimento fica a cerca de 500 metros do Porto Futuro II, onde também será construído um hotel da rede portuguesa Vila Galé. Os investimentos fazem parte do projeto de ampliação da infraestrutura, sobretudo do setor hoteleiro, para receber as delegações internacionais que devem vir a Belém no próximo ano para a COP 30.

Romulo Maiorana Jr. afirma que a construção do hotel cinco estrelas vai estimular o turismo internacional em Belém, especialmente porque o empreendimento deverá ser um dos melhores hotéis do país. De acordo com o empresário, o grupo já tinha interesse, há algum tempo, em transformar o antigo prédio em um hotel.

Empresário Romulo Maiorana Jr., presidente da Roma Incorporadora (Arquivo pessoal)

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Parque da Cidade oferecerá opções de lazer e será um dos mais modernos do país, garante governo]]

“Desde o começo era para ser um hotel, mas com a COP 30, unimos o útil ao agradável. Nós vamos fazer um hotel cinco estrelas, que vai ser o melhor hotel da região Norte, posso até dizer do Nordeste, e deve ser um dos melhores hotéis do Brasil. O projeto do hotel está pronto, com muito pé no chão, porque vamos fazer um projeto novo em um prédio que já existia, mas que vai ser feita toda a reestruturação e remodelação do prédio. Vamos fazer tudo dentro dos conformes em que está na licitação, nos conformes do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e da Prefeitura de Belém”, declarou o empresário durante uma entrevista a um portal de notícias.

A previsão é de que as obras sejam concluídas antes da COP 30, com um prazo de 12 a 16 meses. Segundo Maiorana, além de ampliar o setor hoteleiro da capital, o hotel também vai valorizar o centro histórico de Belém, que, na visão dele, precisa ter o potencial mais explorado, e ainda garantir novas oportunidades de emprego na região.

“O hotel vem para ficar e vai ser um marco na cidade. Vamos começar a trazer um turismo que não tínhamos e a COP 30 já vai deixar um legado de turismo internacional muito grande. Temos projeto para hotel no Marajó, em Salvaterra, e em outros locais na cidade. Vamos gerar de 300 a 400 empregos diretos com a obra do hotel e, após a inauguração, em torno de 300 empregos. Isso é muito importante para o Estado do Pará, tanto para a rede hoteleira, de restaurantes e para o turismo”, avaliou Romulo Maiorana Jr.