Apresentadora Kenya Sade celebra retorno ao Pará: 'Delícia estar de volta'

A apresentadora do canal Multishow, Kenya Sade, usou seu perfil nas redes sociais, na noite desta terça-feira (19), para compartilhar que está de volta ao Pará para realizar um trabalho artístico.

VEJA MAIS

Em publicações no Instagram, Kenya apareceu em um barco com a bandeira do Estado e também registrou momentos ao lado da equipe responsável pelas gravações.

Na legenda, a apresentadora destacou que retornou a Belém para gravar um projeto e mencionou a experiência gastronômica que teve durante a estadia. “Que delícia estar de volta em Belém do Pará para gravar um projeto tão especial! Curiosos, aguardem. Obrigada equipe pelo dia de hoje”, escreveu.

A comunicadora contou ainda que aproveitou o dia para degustar pratos típicos da região, como tambaqui fresco, caldeirada de peixe filhote no tucupi, tacacá e açaí.