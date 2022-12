Apresentador é preso por agredir a esposa em confraternização da empresa

O jornalista Lucas Ferraz, apresentador da afiliada da Record, a TV Vale do Mato Grosso, foi preso acusado de agredir a esposa durante uma confraternização de fim de ano da emissora. O apresentador foi demitido no início da semana. O mandado de prisão foi cumprido na quarta-feira (21), pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Tangará da Serra, da Polícia Civil do Mato Grosso.

A agressão ocorreu quando Lucas e a esposa discutiam na festa por motivo de ciúme, segundo o Splash. O jornaliista teria desferido um soco no rosto dela, que foi socorrida por amigos e levada para um pronto-socorro. A polícia foi acionada e Lucas fugiu do local.

Ele se manteve calado durante o interrogatório na delegacia, na quinta-feira (22), e teve a prisão mantida, segundo Splash. O delegado Gustavo Espíndula de Souza acredita também em violência psicológica. A vítima negou as agressões em depoimento. Ela estava ferida, mas alegou ter se machucado sozinha. No entanto, as lesões não condiziam, e os vídeos e as testemunhas indicavam outra versão.

"A prisão do agressor foi possível graças a um trabalho de excelência realizado por toda equipe da DEDM, que não mediu esforços na coleta de provas que comprovaram e reforçaram a atuação do investigado nos crimes de lesão corporal e violência psicológica, uma vez que a vítima estava sendo induzida a negar os fatos", disse.

Um texto publicado nos Stories de Lucas no Instagram, e assinado por Katrine, afirma que a mulher nunca foi coagida pelo marido. Ela declara também que se sentiu desconfortável ao ser examinada por um médico homem em vez de mulher. "Volto a repetir: nunca me senti coagida por meu esposo! E não vou parar até que ele esteja em casa novamente comigo".

A TV Vale emitiu nota sobre a demissão de Lucas: "A decisão foi tomada após denúncia feita contra ele, envolvendo violência doméstica contra sua atual esposa neste último final de semana. A direção-geral adotou o procedimento assim que foi informada, a fim de contribuir com o esclarecimento dos fatos, reiterando sua postura contrária a qualquer tipo de violência, em especial contra a mulher. Ressaltamos que o enfrentamento a todo tipo de violência contra a mulher é uma pauta fundamental para construção de relações sociais mais justas e igualitárias. Desta forma, reforçamos nosso total repúdio ao ocorrido."