Após suposta traição, Mc Poze e namorada anunciam fim do relacionamento

Algumas semanas após anunciarem que estão esperando o terceiro filho, MC Poze e a namorada, Vivianne Noronha, de 17 anos, comunicam que o relacionamento chegou ao fim. O funkeiro postou uma mensagem nos Stories no Instagram para contar aos fãs a decisão do casal.

VEJA MAIS:

"Rapaziada, só passando pra dizer que eu e Vivianne não estamos mais juntos! Não fica me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Minha vida pessoal filho da pu** nenhum pode palpitar!", escreveu Poze.

Ele disse que tudo aconteceu de forma amigável entre os dois: "Entre nós dois está tudo bem, já conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho. Mas sem problemas, tudo bem até porque estamos esperando mais uma princesa chegar. Agora parem de nos encher de mensagens, é nossa vida pessoal. Desejo tudo de bom e do melhor pra ela, que ela seja muito feliz", escreveu.

(Reprodução: Instagram)

Nos últimos dias, foi especulado na mídia que Poze havia traído Viviane durante uma festa, em uma casa noturna, no Rio de Janeiro. Ele estava junto com outros famosos da música carioca. Viviane acabou sabendo da atitude do namorado e deixou de seguir o Mc nas redes sociais e também apagou as fotos com ele.