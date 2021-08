Não é só o Mc Poze, veja os famosos brasileiros que foram pais jovens

Muita polêmica se formou após o Mc Poze anunciar que vai ser pai pela terceira vez, aos 21 anos. Ele e a companheira, a influenciadora Vivianne Noronha, de 17 anos, compartilharam com os fãs uma imagem onde mostram a barriguinha da terceira gestação da jovem. Vários internautas se surpreenderam e alguns famosos também deram sua opinião sobre o assunto. As informações são do UOL.

No entanto, várias outras celebridades também se tornaram pais antes dos 20 anos. Veja quem são eles:

O ator Felipe Simas, que foi pai pela primeira vez aos 20 anos.

Felipe Titto, o ator é pai de Theo, que tem 18 anos. O famoso foi pai pela primeira vez quando tinha 17 anos.

Zezé, da dupla com Luciano, foi pai de Wanessa Camargo em 1982, aos 20 anos.

Rainer Cadete, o ator foi pai de Pietro, de 14 anos, aos 18 anos de idade.

O filho de Preta Gil, Francisco Gil foi pai aos 20 anos de Sol de Maria.