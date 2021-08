Mc Poze é criticado após anunciar a terceira gravidez da namorada de 17 anos

Mais uma treta envolvendo Mc Poze. Após anunciar que sua namorada, a influencer Vivianne Noronha, de 17 anos, está grávida do terceiro filho, o Mc foi alvo de várias críticas. Ele perdeu a paciência com os internautas e alguns famosos que comentaram sobre sua futura paternidade.O cantor e a influencer já são pais de uma menina de 2 anos e um menino de 8 meses. As informações são do UOL.

No twitter, muitos internautas comentaram sobre Vivianne ainda ser menor de idade e já está em sua terceira gestação. A repercussão negativa foi tão grande que o cantor desativou a rede social.

Entre os famosos que se pronunciaram, está a ex-BBB Camilla de Lucas. Mc Poze não gostou e chegou a rebater e atacar a ex-sister em seu Instagram.

Logo após o desentendimento entre eles, Camilla foi ao Twitter para esclarecer que não se referia ao Mc. Também disse que foi mal interpretada e que chegou a se desculpar pelo que aconteceu.