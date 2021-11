Após soltura, Dj Ivis compartilha 'tietagem' de fãs em eventos

O produtor musical Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, que foi preso em julho deste ano por violência doméstica, compartilhou em suas redes sociais vídeos em que aparece sendo tietado por fãs durante eventos. Ele recebeu um alvará de soltura, concedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. As informações são do Jornal Extra.

(Reprodução / Redes Sociais)

O Dj admitiu que "cometeu um erro", e afirmou que pretende "ser uma pessoa melhor": "É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir. (...) Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada", escreveu.

Ivis passou cem dias preso no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), na Região Metropolitana de Fortaleza, acusado de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar.

Alguns perfis das redes sociais não receberam bem as informações. A influenciadora Duda Reis comentou: "Eles só se arrependem porque foram descobertos e expostos, caso contrário, continuariam fazendo", ponderou.